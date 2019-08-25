粗口問候算少嘢！石詠莉最嬲鄧健泓講呢句

歌手石詠莉（Sukie）今日上新城電台為歌唱比賽擔任評判，表示既興奮又緊張：「有好多臥虎藏龍嘅歌手，上次老公鄧健泓都有份做，今次終於到我。」又抵死笑話如果參賽者唱老公的歌會即時加分：「佢啲歌真係好高難度，有時練佢啲歌升Key都難唱。（咁唱你啲歌呢？）都會加少少，但其實感情最緊要，技巧都係其次，我準備咗把口同洗乾淨耳仔。（會好Mean？）唔會，交流為主，可能佢哋都會教到我嘢。」



問到入行後聽過最Mean的評語是甚麼？Sukie大笑自爆有好多，又自認似被虐狂：「以前組合嘅時候多到呢！咁唔會所有人都鍾意你。（最近被粗口問候算Mean？）少嘢啦，粗口都好少少，講粗口都係情緒激動、唔理智，我會當睇唔到，不過我鍾意有人話我有嘢做得唔好，咁先有進步。」至於問到老公講得最Mean的一句說話？她笑言：「話我肥！咁我就唔會煮飯佢食，要佢食自己，其實我肥都係佢一手造成，有時佢會好矛盾咁話我瘦，之後又話我肥。（佢想儲肥你生B？）唔知呢，但我哋有共識呢幾年畀時間做音樂，歌手都係被動。」



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