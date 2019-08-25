太太患罕見癌四期　林子博覓名醫望有奇迹

無綫娛樂主播林子博與太太Shirley一直恩愛，去年子博一家到泰國旅行時，Shirley突感不適送院，後來接受息肉切除手術後以為無礙，想不到事隔兩個月，確診患上「平滑肌肉瘤（腹腔）」（Leiomyosarcoma），發現時已有擴散迹象，故只能接受化療，病情已進入第四期。由於該病在港屬罕見，醫生亦認為比較複雜。早前Shirley化療後出現脫髮情況，子博親手為太太剃頭，二人更苦中作樂，拍下甜蜜照留念。



打麻雀提神



子博一直表現堅強，未有打算向身邊人訴苦，惟想覓得名醫及根治方法，故決定公開太太病情，他說：「佢依家情況唔太差，雖然要喺屋企休息，但我有幫佢安排打麻雀提神，感激公司同事嘅體諒，盡量就時間畀我照顧屋企，我家姐亦幫手照顧我頭家，大女知道媽咪有病，都生性咗好多，總之我哋唔會放棄，希望有奇迹出現！」



想陪剃頭打氣



情深的子博一度想陪太太剃頭，但礙於工作需要只好作罷，連月來他於私人社交帳號不斷發文為太太打氣，曾寫道：「將來子女畢業，我拍影片你拍照……將來子孫滿堂，你去做飯我弄孫。」他更特意買假髮送給愛妻，又直言剛過去的生日身在歐洲拍節目，但始終心掛掛兼不快樂，不過由於要撐起頭家，故不會讓自己洩氣。

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