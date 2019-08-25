83歲爸爸離世　衛駿輝抑壓情緒完成演出

粵劇名伶衛駿輝完成20場自編演出的粵劇《木蘭傳說》後，今晚於尖沙咀舉行慶功宴，公演期間衛駿輝一直謹守一個秘密，其83歲、患長期病患的爸爸於開鑼前3日離世，為免影響演出，她從頭到尾都保持低調：「驚團隊擔心我，化悲哀為力量，當爸爸去咗旅行，但覺得呢20場佢都喺度守護我。之前都好想佢嚟睇我演出，但佢話嚟會好辛苦，完咗頭幾場都比較激動，每晚有喊，都盡量抑壓情緒，聽日會開始籌備爸爸嘅後事。」



她表示終可鬆一口氣，但又大感不捨：「依家粵劇好難做到20場，主要宣揚愛與和平、世界和平，係香港首次喺粵劇加入3D投影、VR立體元素，我呢條製作路程都好困難，要突破傳統文化要好努力，就因為科技解決咗換布景時間，破紀錄計埋休息時間都係兩個半鐘，效果好好，之後都會繼續用呢個技術。（製作費咪好貴？）都係，搵到好多贊助，堅持唔加票價，覺得推動粵劇文化，價錢就要大眾化，都有再入紙申請場地演出。」續謂因最近社會動盪問題持續，都擔心觀眾交通不便，惟最後每場入座率都有9成，令她放下心頭大石。

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