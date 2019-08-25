出錢出力關愛長者　陶大宇洗樓送愛心福飯

藝人陶大宇對獨居長者尤為關注，繼本年初的農曆年初七（俗稱人日），出錢出力請大班老友記食生日飯後，最近又再出動行善，於明日（26日）生日的大宇，希望與長者同樂，親自炮製200個齋菜福飯送給他們享用；為照顧一些行動不便的長者，大宇更親自與義工們送齋菜福飯到長者的家，「洗樓派飯」愛心爆棚。



對於今次慈善派福飯，大宇揀了深水埗區進行，派飯當日，他在一間餐廳內親自煮羅漢齋和包飯合，出錢出力炮製了200盒福飯，區內長者排隊取福飯同時，亦向大宇說生日快樂，場面相當有愛。今次慈善行動得大班義工們幫手，大宇除感到人間有愛，窩心不已，他除了向每位輪飯合的老友記送上祝福外，更進行「洗樓」，為一些行動不便的長者，親手送上福飯。



大宇為此感觸地說：「呢排香港好熱，洗樓係要腳骨力﹑勁流汗，係有啲辛苦，但當我親手將一個福飯送到老友記手上，雖然係一啲小小嘅恩惠，但見到佢哋既親切眼神，乜嘢辛苦都忘記，我只想佢哋知道，唔好以為冇人關心。（點解揀做齋菜飯合？）其實我每個月都會揀一星期食素，同宗教冇關，只係想借食素，令身體健康啲，呢個習慣都持續咗成年，感覺良好，最近仲愛上運動，希望雙管齊下，令到身體更健康，你要知道，有健康嘅身體，先有魄力行善。」

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