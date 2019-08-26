「錢」途未卜！藝人點拆呢？

自6月反修例風波開始至今，港九多區受到連串示威及暴力衝擊影響，餐飲業營業額大跌，叫苦連天！



林子善共度難關



藝人林子善開茶餐廳已六年，分店遍布灣仔、天后、鰂魚涌、大坑與上環，面對遊行示威影響餐飲業生意大跌的苦況，但子善積極面對，昨日受訪時說：「影響一定有啦！但作為香港人，香港受傷我哋一定要共度難關，唔好講埋晒啲衰嘢，我哋要加油！香港人一起加油！」



李美琪靠做熟客



家人在元朗經營粉麵店多年的藝人李美琪，指遊行令「自由行」遊客人數減少，幸好做熟客生意為主，收入尚可維持：「我哋主要靠一家人去做，所以慳番人工。」早前曾計劃開童裝店的她，表示仍會繼續進行，但會減慢進度：「睇吓9月氣氛點先，依家暫時做住網店先，生意穩定就會開實體店。」



莊思敏擱置開舖



藝人莊思敏在尖沙咀開設食肆，坦言生意受到遊行示威影響而下跌三至四成：「我間食店喺商場入面，如果有遊行示威，商場就會落閘，所以唔多唔少有影響，加上我哋做好多遊客生意，依家遊客真係少咗！我都有同業主商量減租，但業主話愛莫能助！只能夠做好自己。」坦言曾計劃再開舖，現要暫時擱置。



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