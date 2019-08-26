生意跌9成！吳啟明搞「共享餐廳」救亡

啟明的餐廳主要分午市及晚市，表示因巿民可如常返工，午市的營業額暫時未見下跌，晚市卻是另一世界，他說：「我間餐廳最賺錢係Fine Dinning（廚師預約），即係由我發辦食各地高品質菜式，收費由650元到2,000元不等，但近呢兩個月個時勢問題，個個都冇心情出嚟食飯！Fine Dinning係講求美好心情去品嘗美食，大家摸住酒杯底，係廚師同食客互動嘅一種飲食品味。依家個市氣氛唔好，生意好受影響，最差試過一枱客都冇！」



租場搞午市



午市未受影響，說明只要有人返工便要出外食午餐，啟明決定抓緊這一線生機，希望逆景求生！他想出「共享餐廳」計劃，跟一些未有提供午市的酒吧或火鍋店合作，租用這個空檔時段賣午餐，既可減低租金成本，又有多個地點做生意，希望可以轉虧為盈，「我已經同蘭桂坊一間酒吧、銅鑼灣一間餐廳傾好合作，租用佢哋午巿時間。佢哋原本喺呢個時間係冇做生意，但我覺得地點係適合我賣午餐，咪租用唔使浪費！其實我依家間餐廳，做完午巿都係冇乜客，唔想浪費下決定用嚟做製作工場，推出五、六款食品包裝上架，又有貓、狗糧食品製作，總之希望善用員工，唔好浪費租金同人手！」



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