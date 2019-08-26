真係跳舞？菊梓喬開騷感激歌迷支持爆喊

歌手菊梓喬（Hana）在Star Hall舉行一連2場《只想與你在一起演唱會》，第2場請來周柏豪和側田任表演嘉賓，Hana和柏豪合唱《一事無成》後，大讚他靚仔又夠義氣，幫他做足2晚嘉賓，柏豪謂看到Hana的努力和堅持，付出很多才企到這個台上，又稱兩人入行前在一個Band Show已認識。而Hana與側田合唱《命硬》，Hana稱每次想放棄時都會唱這首歌來撐過去。



至於Hana在個唱首度晒舞技，在台上雙手擺動，似動作多於舞步，她自嘲由小到大未跳過舞，所以希望大家給予掌聲鼓勵。台上亦有感性一面，當Hana唱畢《從未說起》，她邊說邊落淚：「呢首歌係屋企不停唱完又唱，唱完又喊，開心時聽旋律，唔開心就聽歌詞，多謝我冇放棄我夢想，多謝你哋無論出面發生乜事，你哋都嚟陪我，我唔知點解我會有呢個福氣，畀大家用愛包圍，我從小到大冇感受到愛，只覺得得自己一個，多謝大家今晚嚟陪我，陪我追夢，我知我可以走得更遠嘅。」



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