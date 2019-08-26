終於有錢畀家用！朱紀菲買定性感泳衣度假

「財經女神」朱紀菲（YEnnas）近日出席公司上市活動見證新股上市，並一嘗上市敲鐘滋味。剛過生日的YEnnas笑言已吃足一星期生日飯：「朋友、同事同舊同學都好熱情咁為我慶祝，中西意日法印菜色都食完，最開心一餐都係屋企人同自己慶祝嘅住家飯。」YEnnas表示今年最開心，因為投身財經行業略見成績，工作發展順利，令媽媽放心：「終於有錢畀家用孝敬父母，咁先對得住自己。」



講到生日願望，YEnnas直言希望世界和平，香港人重拾歡顏：「仲記得以前細個生日都會笑住講世界和平，每次許呢個願都會畀人笑，今時今日先知，原來世界和平真係好重要，希望願望成真。」而生日當天YEnnas也是在工作中度過，不過努力過後，YEnnas會去旅行放鬆一下：「我計劃去馬來西亞一個禮拜，食我最愛嘅地道海南雞飯，咁當然會去沙灘游水，我已經買定幾款靚靚性感泳衣，準備出動，同馬來西亞陽光玩遊戲。」



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