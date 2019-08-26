東方日報C1：吳啟明餐廳生意跌9成轉「營」救亡

自6月反修例風波開始至今，全港多區受到連串示威及暴力衝擊影響，餐飲業生意大跌，叫苦連天！其中藝人吳啟明與前亞姐筱靖所經營的餐廳，營業額更下跌九成，損失慘重，但轉數快的啟明想出「共享餐廳」意念，逆境求存。



神隱多年的吳啟明去年復出開餐廳，因重播神劇《大時代》而受到關注，加上其出品以「慢煮」為噱頭，受到不少食客追捧，開業至今一年多，原本一直其門如市，特別由他新創的「廚師預約」，吸納不少高消費食客捧場。不過，最近兩個月因修例風波所衍生的遊行示威及暴力衝擊，令不少人不敢出街，嚴重影響市民消費意欲，很多食店生意大受打擊。啟明昨日受訪時坦言營業額大幅下跌，最致命是餐廳位處示威熱點中環區：「業界話跌2、3成，我覺得唔係，我呢度（晚市）直頭跌咗9成啊！」



啟明的餐廳主要分午市及晚市，他表示因市民可如常返工，午市生意暫時未見下跌，晚市卻是另一世界：「我間餐廳最賺錢係Fine dining（廚師預約），即係由我發辦食各地高品質菜式，收費由650蚊到2,000蚊不等，但近呢兩個月個時勢問題，個個都冇心情出嚟食飯！Fine dining係講求美好心情去品嘗美食，大家摸住酒杯底，係廚師同食客互動嘅一種飲食品味。依家個市氣氛唔好，生意好受影響，最差試過一枱客都冇！」



租酒吧賣午餐 做埋製作工場



由於午市未受影響，啟明決定抓緊這一線生機，希望逆境求生！他想出「共享餐廳」計劃，跟一些未有提供午市的酒吧或火鍋店合作，租用這個空檔時段賣午餐，既可減低租金成本，又有多個地點做生意，圖扭虧為盈：「我已經同蘭桂坊一間酒吧、銅鑼灣一間餐廳傾好合作，租用佢哋午市時間。佢哋原本喺呢個時間係冇做生意，但我覺得地點係適合我賣午餐，咪租用唔使浪費！其實我依家間餐廳，做完午市都係冇乜客，唔想浪費下決定用嚟做製作工場，推出五、六款食品包裝上架，又有貓、狗糧食品製作，總之希望善用員工，唔好浪費租金同人手！」



筱靖籌錢交租 賣豬手入不敷支



前亞姐筱靖於銅鑼灣開設「樓上舖」德國餐廳，昨日受訪大呻受遊行影響，生意急跌八成，正煩惱籌錢交租：「啱啱同業主傾咗，只係畀我遲交一星期租金！」由於餐廳位於銅鑼灣遊行熱點，過去一個月只做到20多萬元生意，難怪她大叫慘情：「呢段時間生意慘淡，遊行示威同暴力衝擊，令到好多員工返工都擔心，我惟有叫佢哋早啲收，自己主持大局。」



遊行影響生意大跌，筱靖以過去一個月為例，餐廳開一日便要關兩日，整條街的舖頭全部都落閘：「就算我哋開門都冇客喇！試過全晚冇客，但租金又貴喎，12萬一個月呀！人工都要20萬，加埋燈油火蠟，冇50萬都營運唔到，好景就話有90萬生意額，但今時唔同往日。（冇客啲食物咪嘥晒？）我哋主要賣豬手，好彩可以急凍住，但我哋都盡量唔入貨，我仲有大圍一間分店，食物兩邊共用，唔使咁浪費！」



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