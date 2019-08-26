太平洋國際小姐　馮熙淳代表香港出戰菲律賓

2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）日前舉行，主題為「成就夢想•步向國際」，自今年三月海選初賽，已吸引逾百名參加者，最後經過遴選，由11位佳麗成功進入總決賽爭奪各個殊榮。經過各個環節，最終由11號佳麗馮熙淳贏得冠軍，6號佳麗李諾兒獲亞軍，2號佳麗劉嘉兒得到季軍並同時成為「最上鏡小姐」，其他得獎者包括「最佳肌膚獎」陳樂憧、「最佳體態獎」戴可穎及「友誼小姐」謝嘉美。大會特設一個跨平台女神大獎，選出在社交網絡上得到最多支持者的佳麗，由5號陳顥怡勝出。冠軍馮熙淳將於九月前往菲律賓，代表香港出戰亞洲太平洋國際小姐的國際大賽，與逾70個國家的佳麗爭奪國際冠軍寶座。



前港姐陸詩韻、音樂人張崇基、時裝設計師馬偉明等擔任評審及頒獎嘉賓，活動主辦人之一的名模何紫綸大讚今年佳麗質素高，在外表及體態上均有高水準，不少佳麗都有潛質進身模特兒行列。



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