Bingo忍口減肥　Odilia戒炸物一個月勁Sad

女子跳唱組合Bingo接受身兼樂善堂總理的飲食界名人陳嘉華訪問，三位成員陳康琪（Odilia）、夏子涓（Queena）及關嘉敏（Carman）都是吃貨，不過三人口味各有不同，Odilia自言不挑吃：「我最鍾意街頭小食，可以日日食燒賣當早餐都唔會厭，對於雞蛋仔同格仔餅好有要求，只會幫襯指定嘅店舖。」Queena就喜歡大牌檔小菜風味，而Carman最喜愛打邊爐，因為選擇多又有彈性。



三人之中，原來Carman是煮得之人，因爸爸是中菜廚師，她自小經常偷師：「之前爸爸生日，我煮咗全雞宴同佢慶祝，包括椰子雞湯同薑葱雞煲。」雖然愛吃，不過她們經常要為工作而忍口減肥。Odilia自言超級喜歡吃油炸食物，每星期總要吃一次才開心：「我試過因為拍劇足足戒咗一個月煎炸嘢，所以嗰一個月心情都好差。」Queena愛吃澱粉質，平時一日食一餐飯，Keep Fit期間便改吃沙律，她笑言若要上鏡就一定不能吃麵包，因為會令臉部腫脹。不過，Carman就指減肥期間不能不吃澱粉質：「我一定要有粟米同薯仔，冇澱粉質會冇力，我試過減肥戒澱粉質，心情一直好差，做運動做到喊！」



另外，講到工作，Odilia與Carman近期分別參與ViuTV的綜藝節目及拍劇，Queena則忙於練歌為歌唱比賽積極備戰，三人稍後會合體拍攝賀歲電影。



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