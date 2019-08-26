預告愈剝愈少　菊梓喬拆解開騷玩密實原因

歌手菊梓喬（Hana）舉行的首個個人演唱會嚟到尾場，完騷後受訪時，她表示感動是很多愛錫她的人。講到舞台造型密實？她笑言：「邊密實呀，都有露手臂露腳架。第一套公主裝上面近睇好低㗎。（唔覺喎！）你哋上網睇番啦。下次啦，唔通第一次就露條線（事業線）咩，慢慢啦，希望開到2、3、4 …次演唱會，就愈剝愈少啦。」



開騷遇遊行影響心情



因首場遇着場館附近有遊行活動令交通受影響，不少前來看演唱會的觀眾受阻。Hana謂：「知道有啲事故，所以嚟唔到嘅朋友都可以換今晚第二場嘅飛或者退票，最緊要係安全。（宣布退票決定會唔會太遲？）其實我哋一知道，所有同事已經即刻安排，用盡所有方法去做去決解，唔嚟睇唔緊要，最緊要安全。（對安排上感到抱歉？）因為第一次演唱會，都有好多要擔心，當我回個神嚟，都即刻follow件事。」因突發事情可覺令今次個唱不完美？她謂：「已經好完美，多謝好多朋友嚟支持自己，都諗有冇人嚟睇，係咪坊間所傳賣唔到飛，但呢兩晚就證實傳聞唔係事實嚟，而心入面係好多謝支持我嘅人。」事件可有影響心情？她謂：「一定會有，但上台就放低一切，因咁先可以對得住入場嘅觀眾。」



唔取消頭場原因係…



星夢老闆何哲圖表示有持第一場門票的觀眾來換第二場門票，而選擇退票的觀眾，稍後都會公布退票手續。問到退票及換門票人數？他稱因首場入場人數都有9成 ，而換第二場門票或退票約幾十張。因突發事件，調動車輛都花了些時間。問到為何不考慮取消首場？他稱因原先遊行結束時間是4時，所以才沒想到要取消。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。