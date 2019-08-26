赴日拍MV勁揼本　蔡一傑坐直升機俯瞰場館

組合草蜢成員蔡一傑將於10月26至28日假伊館舉行首個單飛音樂會《Remus Choy Onederful Live Show 2019》，早前拉隊飛赴日本拍攝音樂會主題曲《獨行派對》MV，第一次坐直升機俯瞰東京明年奧運比賽場館、在表參道街頭行Catwalk、穿傳統和服及浴衣、在日劇著名場景彩虹大橋前放煙花外，還登上暴走藝術貨車，展示音樂會巨型海報遊走涉谷，製作非常揼本。



傑仔出道前，曾參加日本偶像模仿比賽贏得冠軍，自小受日本的音樂、時裝和文化影響，所以為了宣傳音樂會，刻意選在東京拍攝特輯和新歌MV。豈料遇上熱浪侵襲，每日在猛烈陽光和酷熱天氣下拍外景，汗流浹背：「成37度，企喺度唔郁都爆汗，加上時間緊逼，每日只有4、5小時瞓覺，雖然辛苦但好開心，拍咗好多靚景，試咗好多第一次，仲同日本fans見面，佢哋講流利廣東話，我就用好普通嘅日文同佢哋溝通，佢哋話支持咗我好多年，聽歌學廣東話，成日周圍飛睇我嘅騷，仲話今次要拉隊飛嚟香港睇我第一次個人音樂會，好感動！」



傑仔本身就是「獨行俠」，尤其享受一個人去旅行，他說：「一個人旅行可以同自己相處，了解自己多啲。我鍾意去日本獨遊，因為自小就鍾意當地音樂、文化、藝術同時裝，我會一個人行街、食嘢、睇展覽，同埋『沖涼』！」他笑說：「係咪好想知我去邊度『沖涼』呢？想同我一齊沖涼？我唔講，哈哈！其實日本好多靚溫泉地方，好適合休息，消除壓力！」



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