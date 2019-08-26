相隔19年！《我和殭屍》蔣嘉瑩再戰樂壇

歌手蔣嘉瑩（Vivian）當年憑亞視經典電視劇《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》一曲成名，其後為學業而放棄繼續在歌壇發展。相隔19年，已為賢妻良母的Vivian東山復起再戰歌壇，且與23歲同門小師妹施匡翹（Zaina）首次合作，灌錄《假如真的再有約會》女女合唱版。



蔣嘉瑩8月27日將與Zaina首次合作舉行《蔣嘉瑩與施匡翹的音樂約會》音樂會，是兩人的首個Live音樂會，與歌迷分享兩個不同年代的天籟之音。經理人兼唱片公司早前安排Vivian與Zaina為今次音樂會拍攝海報，又到石澳拍攝MV，Vivian表示：「合唱版MV講述我哋兩個不同年代嘅愛情故事，穿插於平行時空，將兩個時代融合，拍出嚟效果好好，我好鍾意。」



相隔19年再拍MV，Vivian開心謂：「好興奮，一埋位就感覺返晒嚟，要一讚Zaina雖然係新人，佢好有天分，第一次拍MV已經好投入，我哋基本上每個鏡頭都係拍兩、三take就搞掂。雖然拍攝當日有少少阻濟，早上拍攝時落雨，但我哋繼續照拍。」



Zaina感謝師姐帶她入戲，又教她好多，她笑言：「同師姐合作初時好緊張，但她好隨和，又肯教我，好快就冇晒壓力，好期待27日音樂會，我已經日日練歌做運動，希望第一次唔好令大家失望啦！」



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