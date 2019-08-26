相葉雅紀朗讀公開信揚言嵐會再合體

日本尊尼國民男團嵐，今年1月宣布於2020年底開始停止活動，形同解散，消息令不少粉絲心碎。不過，成員相葉雅紀昨晚在慈善節目《24小時 愛心救地球》中朗讀公開信時，揚言嵐一定會再度合體。



嵐一連兩晚相隔離6年為NTV電視台主持大型慈善節目《24小時 愛心救地球》擔任主持，成員相葉雅紀昨晚在節目中相隔15年再次給成員朗讀親筆信，他表示雖然寫作「休止」（指停止活動），但我會讀作POWER UP。在不久的將來，（嵐）一定會再進行團體活動。節目結束後的記者會上，相葉再次強調希望POWER UP的時間不要浪費，成為能夠提高自身能力的時間。真心希望經過短暫的休息和充電之後，未來一直看到Arashi，二宮和也等也表示同意，強調「5人成嵐」，這番說話為粉絲帶來希望。



至於《24小時 愛心救地球》的平均收視為16.5％，是歷代排第13位，瞬間最高收視是昨晚8時51分，錄得39%，當時正進行馬拉松跑步高潮戲，不過因時間關係，節目未有播完整個馬拉松便完結，其後電視台為此道歉。

