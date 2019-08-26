被無綫封殺？田蕊妮解畫：開完騷會放假

無綫新劇《她。她。她的少女時代》演員田蕊妮、曹永廉、林凱恩、林宣妤與應屆港姐在將軍澳某酒店出席「綻放中年少女心」宣傳活動。



有傳田蕊妮因網上言論引起內地網民不滿，除了遭無綫官方微博「封殺」未有宣傳她的新劇，甚至傳取消她出席《她》宣傳活動及遭無綫雪藏，田蕊妮笑說：「我依家咪出咗嚟宣傳，哈哈。嚟緊九月頭有另一個《她》宣傳，自己就忙緊演唱會綵排寫緊稿。（TVB工作減少？）完咗演唱會會放吓假先，都係安排好咗嘅，依家努力做好當前嘅工作。（放假放幾耐？）唔知，之後未有工作計劃。（官方微博刪除《她》宣傳？）唔知，要問番公司。」



她又指公司沒有提醒她要注意網上言論，：「嗰次我都係睇到啲嘢，有個感覺，有個自然反應，唔關政治事。」她稱亦未有留意報道指無綫會因藝員言論惹內地不滿而換角，認為演員很被動，這是公司的商業決定。她覺得社交平台是分享感受及生活點滴的地方，自己會繼續分享感受。



講到將舉行的演唱會，田蕊妮自言開始感到緊張，因是棟篤笑的形式，要自己度稿，又要記歌詞，老公也有給意見。



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