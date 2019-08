藝人陳法拉近年做埋幕後,早前仲自編自導自演微電影。而作為導演當然都有佢嘅look,今日法拉喺網上晒出一張「導演」look照,見佢戴帽同着咗人字拖上陣,條褲仲有啲污糟,同平時打扮得靚靚嘅法拉,好有出入呀!佢話:「Again, this is my forever outfit as a director (呢個係我嘅導演嘅衣着)」一班好友包括陳敏之、宋熙年等大讚好型,不過有網民就留言話初頭以為係蔡一智,仲話法拉同蔡一智「撞樣」,真係笑死人呀!



---------------

立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。