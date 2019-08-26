擁抱都唔得！鄒文正要求刪減同連詩雅場口

歌手鄒文正（Terry）今日到電台宣傳創作新歌《應不應該》：「呢首歌係網劇插曲，係自己作曲、作詞，戲入面係做歌手、同Shiga（連詩雅）係情侶。遲啲會再推一首國語歌，比起廣東歌易填詞。」跟Shiga於戲中有親熱戲？他竟自爆有主動刪減場口，腼腆說：「我比較內斂、怕醜。（你刪減咗啲咩？）擁抱。（擁抱都唔得？定如果同男仔你OK？）都未必。（因為Shiga有男友你避忌？）咁我又唔知，戲入面佢年長過我，佢係主動啲。（你Cut咗戲份Shiga唔覺得怪？）佢OK，我哋改咗用其他方式去演繹。（極限嘅身體接觸係？）暫時係拖手，等我大個啲再突破。」



問到是否好耐冇拍拖，所以對情侶之間的互動較生疏？Terry坦承有5年「空窗期」，目前是單身狀態：「都好想拍拖，但專注工作上先，10月會同雨僑合作，飾演夫妻，都係第一次做爸爸、有小朋友。（今次有冇親熱戲？）導演冇特別講。」



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