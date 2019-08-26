《包青天再起風雲》劇透：包拯為念念棄仕途

第二十六集(08/26)

包拯（譚俊彥飾）擲掉烏紗，痛打耶律基（鄭恕峰飾）。耶律基着仁宗（張頴康飾）交出包拯，否則出兵大宋。中流（張國強飾）、家慶（魯振順飾）呼籲百姓參軍抗遼，眾捕快提議包拯離開。耶律基在開封府外遭火器伏擊，包拯趁機要他答允兩國議和，耶律基無奈簽下和約。包拯挽回民心，仁宗嘉許通泰（羅樂林飾）父子研製火藥有功。仁宗勸包拯與念念（姚子羚飾）一刀兩斷，但包拯寧棄仕途。玲瓏（陳自瑤飾）出現，着念念以通泰父子換取解藥，念念向千羽打聽消息。展昭斥責念念自私，念念不為所動。念念襲擊通泰一家，眾人趕至，念念挾持通泰……



第二十七集(08/27)

包拯難捨至愛，眾人感自責。龐太師（李成昌飾）夫人被棄屍於開封府衙外，字條指龐太師是兇手。公孫策（曹永廉飾）等當面推斷案發經過，龐太師神情有異。太后怒斥龐太師，他反以當年秘密要挾太后……太后神志不清，誤傷曉晨（傅嘉莉飾），仁宗不解。公孫策、展昭懷疑玲瓏嫁禍龐太師，太后阻止二人追查下去。展昭找到線索，指中流疑是細作。千羽（胡定欣飾）試探中流，終確認其身份，中流着千羽一同離開。包拯、展昭尋覓玲瓏，遭伏擊。中流帶眾人趕至要救包拯，玲瓏對中流難以下手……



第二十八集(08/28)

中流向包拯等人道出往事，但否認殺害遼國細作。中流喜與兩女兒再聚，並提議曉晨離宮養胎。公孫策向千羽提親，千羽終答允婚事。萬慈禪院屍橫遍野，曉晨慘遭不測，眾人將幸存者寇珠（吳香倫飾）送回開封衙門。中流稱千羽非他所生，寇珠方是其親母。包拯等向仁宗稟明事件涉及宮廷秘密，仁宗對太后生疑。太后勸仁宗勿追查三十年前之事，否則帝位不保。千羽、中流誓還曉晨公道，不惜出言頂撞仁宗。仁宗指二人論罪當誅，包拯等趕至，稱千羽斬不得……



第二十九集(08/29)

包拯指寇珠知悉龍裔秘密，求仁宗把案件交他審理，以還曉晨公道。太后曾否認殺害曉晨，仁宗感困惑。寇珠告知千羽身世，千羽誓要將太后治罪。仁宗命包拯徹查龍裔真偽一案，只求揪出真相。公孫策擔心千羽被人利用，遂為太后擔任訟師。八王爺力證仁宗乃太后親兒，龐太師突然出現，說出重要證詞。八王爺推舉千羽接任皇位，惹百官非議。百姓議論千羽才能，千羽言論得百姓讚揚。千羽跟蹤中流，終發現其圖謀。七子趕到，但中流已有後着……



第三十集(大結局) (08/30)

展昭、王朝（李嘉飾）追查包拯父母下落，飛揚拒絕透露。眾人對龍裔真偽各執一詞，包拯求採納千羽提議滴骨認親，仁宗批准……中流叛逆圖謀事敗，殺害包拯父母作報復。包拯要將中流押返審訊，中流竟從塔樓躍下……千羽回復公主身份，卻要嫁往西夏和親，公孫策不捨。包拯指千羽出嫁時遇險，公孫策四出尋覓千羽。神秘女子聲稱能尋找亡魂，並可助包拯再遇念念。包拯在戶外甦醒，卻被指曾大開殺戒。念念出現，還突然向包拯施襲……

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