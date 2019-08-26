《她。她。她》劇透：何柏棠邀迎風結盟復仇

第六集(08/26)

迎風無意中發現大文（李思捷飾）出世紙，竟是偶像高浩宇。迎風（田蕊妮飾）質問大文，大文三緘其口。迎風暗裏認定大文就是浩宇，痛恨偶像當年賣弄熱血、奮鬥之形象，騙倒無數歌迷，亦令她熱血充昏了腦，作出錯誤的人生抉擇，而偶像今日不過是個可悲的大叔，迎風為了證實大文的真正身份，再三誤導大文，高浩宇是張晴的真正生父。大文努力追溯，卻未能肯定真相。迎風對世界充滿怒火，晦氣的到智靈介紹的健身中心上班，其老闆是智靈叔父輩朋友的兒子董學弘（羅天宇飾）。迎風脫節，被人瞧扁。大文人生失敗，悔不當初，空虛寂寞，寧願相信自己有個女兒。大文落力討好張晴（林凱恩飾），智強（曹永廉飾）不滿，跟大文較勁，兩男令張晴反感。大文拉大隊到健身中心簽單，迎風看穿是勁聲（李國麟飾）背後發功，怒然質問大文是否又騙勁聲……



第七集(08/27)

迎風堅決取消大文健身合約，學弘在商言商，反指迎風感情用事。迎風不服，跟學弘打賭。迎風咬緊牙關，接受學弘特訓，筋疲力竭，埋怨智靈（姚嘉妮飾）。原來智靈表面闊氣，實是失婚婦人，當年曾放棄兒子的撫養權，至今悔不當初。智靈提出入股智強餐廳，智強反對，拒絕再被女人操控。智強與若藍（梁芷珮飾）正式開始拍拖，若藍提議去旅行，智強一時意氣答應。迎風跟智靈修好，又妒忌智強幸福，因而想到城中盡是像她一樣的失意中女。迎風在網上開設群組，鼓勵姊妹自我增值，果然集結了一群失意女性，到健身中心開單。大文掙扎是否做親子鑑定，卻從張晴口中得知其生父的真正身份。大文欲朝迎風大興問罪，反被迎風誘導，獨自到迷你倉緬懷過去。迎風偷偷潛入迷你倉，密謀對大文報復……



第八集(08/28)

大文自以為是迎風的乾哥哥，張晴的乾舅父，高興從此不再孑然一身。迎風試圖令大文露出真身，卻不得要領。廣昌（韋家雄飾）提醒大文不要毫無保留地視迎風一家是親人，否則會傷心，大文寧願得快樂時且快樂。大文生日，迎風帶大文參加高浩宇樂隊二十周年紀念活動，大文面臨露底，狼狽逃走。迎風要挾大文馬上遠離勁聲、張晴，否則將大文就是浩宇之秘密公告天下。迎風得學弘賞識，惹同事胡樂冰（李君妍飾）妒忌。迎風想為公司搞活動，智靈暗裏為智強拉線。大文悲傷，以藉口跟勁聲、張晴道別，勁聲、張晴莫名奇妙，若有所失。大文神秘地拜祭少女，滿腔悔咎。神秘老伯何柏棠（胡 楓飾）突然找迎風，自言跟迎風有着共同敵人，要結盟復仇。大文以為迎風使計，令全城尋找高浩宇下落，當下心臟病發……



第九集(08/29)

大文原來只是胃抽筋。大文生怕被人發現行蹤，偷雞摸狗。廣昌為保護大文，於網上發放浩宇已死的假消息，反而掀起全城關注高浩宇生死之謎。張晴為接近文傑，聽從閨密的主意，密謀一起搬到隔壁單位。迎風於智強餐廳搞健身中心聚會做宣傳，令智強憶起前事，百感交集。迎風也是百感交集，跟學弘傾訴心事。學弘鼓勵迎風重新尋夢，迎風的閨密們認定學弘對迎風有意。智強無法融入若藍的朋友圈，跟若藍步伐不一。大文藏身劏房，看見全城關注自己的下落，既害怕又感動。柏棠再次找迎風，自言是使計迫大文露面的幕後黑手，迎風拒絕跟柏棠聯手。勁聲得知大文過去慘事，將大文打暈，送大文到電視台面對群眾，直視過去。迎風惟恐柏棠傷害勁聲、大文，趕至現場阻止……



第十集(08/30)

迎風勇救大文、勁聲。時浩宇未死的新聞流出，一堆大文的糗事短片亦在網上流傳，大文、勁聲反而認定迎風是罪魁禍首，迎風百詞莫辯。迎風自覺無辜，張晴反指迎風當初拍下大文糗事，兼誤導大文自以為是張晴父親，才會招致今日惡果，迎風實是共謀。迎風為了贖罪兼明志，找伯棠理論，反被伯棠利用，將大文害死伯棠女兒之事公諸於世。原來浩宇當年風流，令伯棠女兒心碎，伯棠女兒不堪小產打擊，自殺身亡。伯棠窮盡多年，才因迎風而查出浩宇就是大文，並進行報復。大文成為過街老鼠，避走內地。傳媒為打聽大文下落，追訪迎風一家。記者更誣衊勁聲曾包養大文，張晴是大文私生女，廣昌是慣常嫖客。迎風為救全家，救大文，救廣昌，決置諸死地而後生。時大文驚聞廣昌自殺……





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