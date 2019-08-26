同校長傾掂數！Cara G.講明囡囡唔做功課

身為三女之母的混血名模Cara G.是非一般媽咪，兩名女兒將入讀本地學校，但有感香港教育制度嚴苛，自認不是怪獸家長的她已跟校長講明，女兒不做功課亦會選擇性返學，讓女兒有個真正童年。



Cara G.今年五月誕下第三名千金Noa，成為三女之母的她雖然忙到焦頭爛額，但很享受當母親的感覺，並笑言生唔夠：「可能因為我係家中獨女，所以鍾意有多啲小朋友，我仲想再生，就算再生女都無所謂，生四個或五個小朋友係極限，但如果我係億萬富翁，當然就可以無極限咁生，因為喺香港養小朋友真係好貴。」不過，生仔對Cara來說並不容易，她分娩長女India及二女Freija分別長達42與28小時，雖然三女只花了5小時分娩，但Cara並沒有如前兩胎般選擇無痛分娩，她全程未有打止痛針，過程令她痛不欲生：「雖然好痛，但好值得，到你再次懷孕嘅時候又會忘記個痛楚，我鍾意挑戰。」



對於教育女兒，Cara有自己一套，她安排India及Freija九月入讀本地傳統幼稚園，讓她們學習中文及香港文化，揚言絕非怪獸家長的她擔心本地學校的制度嚴苛，她事前已跟校長提出訴求：「間幼稚園係返全日，我同校長講如果當日我得閒，小朋友可唔可以只返半日或者唔返學，佢問我係咪要帶小朋友去學嘢，我話唔係，我想帶小朋友去玩，我覺得小朋友仲細，之後仲有好多年要讀書，我覺得玩同旅行都可以學到好多嘢。我又同校長講，小朋友唔會做功課。佢話之前收到好多家長投訴功課多，所以已經刪減咗好多。」

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