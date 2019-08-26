演奸角被定型　黃夢瑩捱足3年靠喊翻身

內地女星黃夢瑩最近憑劇集《逆流而上的你》人氣急升，擺脫被鬧足三年的「惡女」之名！其實身為楊冪公司旗下藝人的她樣貌標致，過往基於被負面角色連累影響星途，如今總算捱過黑暗。



現年28歲的黃夢瑩畢業於北京電影學院表演系，擁有一雙大眼睛兼鵝蛋臉，加上求學期間表現卓越，尚未畢業已被楊冪收歸旗下，但入行七年來一直被安排演二、三線角色。外貌絕不比同公司迪麗熱巴遜色的她，參演過不少大劇如《三生三世十里桃花》、《楚喬傳》及《醉玲瓏》等，近年屬多產女星，奈何自2017年於《三》劇演惡女「素錦」，因一場挖走楊冪雙眼戲份，由於表現太狠毒，雖成功令更多人認識，但同時換來觀眾對她恨之入骨，更因而成為網民攻擊對象！



《逆流》喊戲獲觀眾憐憫



捱鬧足足三年後，黃夢瑩最近才憑劇集《逆流而上的你》孭重飛「翻身」，劇中演拜金空姐戀上富二代，嫁入豪門後卻被當做生仔機器，劇情相當虐心，連場喊戲成功獲得觀眾憐憫，擺脫惡女之名。不過，《逆》劇角色對她來說得來不易，基於《三》劇的負面影響，不少正面形象的角色已自動剔除她，就連《逆》劇組選角時也對她質疑：「我付出了很多努力，前前後後見了劇組很多次，試了很多遍仍是很忐忑。」幸而最終過五關斬六將，收復失地。



緋聞多多傳嗒嫩男



感情方面，有指黃夢瑩早年拍攝《盛夏晚晴天》時已婚，老公更是身家過億的富豪；網上亦曾瘋傳她與內地演員夏凡的婚照，但最後證實是劇照；早前她被拍到於北京與西裝年輕男深夜聚餐，期間表現親密，及後更同車返家，一整夜也沒有再外出。對於種種傳聞，伊人未有正面回應，令外間對其感情狀況更加好奇。



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