激罕床上直播迎牛一　張智霖求靚靚批准養貓

8月27日是張智霖（Chilam）48歲生日，由於當天他要開早班，故昨晚一早就上床與老婆靚靚（袁詠儀）休息，但係點都忍唔住興奮，睡前嚟咗一次極為罕有嘅床上直播，佢同靚靚講：「我想要一隻貓！」靚靚回答：「你要顧吓阿金（愛犬）嘅感受…」Chilam表示小時候家裏曾經養過貓，希望可以養一隻，並要求投票決定能否養貓。靚靚即說：「唔係叫粉絲投票，係要屋企人投票。」意思是除了一家三口外還有傭人姐姐，並向Chilam解釋，他經常要出外拍戲，打理寵物起居都是由家人負責…



Chilam變得賴皮，暗示收工回家時一定會有另一隻寵物出現，但靚靚即斬釘截鐵說：「唔會…一定唔會！」但笑言兩夫妻今日會在各大寵物店出現，之後安慰Chilam：「瞓覺啦！拜拜！」



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