改編自人氣網漫　李東旭驚慄劇月底播

《德魯納酒店》、《18歲的瞬間》與《醫生耀漢》等人氣韓劇即將步入結局篇，而多套話題韓劇將強勢接檔，包括《偉大的Show》、《他人即地獄》及《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，當中改編自超人氣網絡漫畫、由李東旭及任時完主演的驚慄劇集《他人即地獄》，更被看高一線，受到觀眾關注。



宋承憲投身政治 貼地夠諷刺



由宋承憲、李善彬及林周煥主演的《偉大的Show》，已於昨晚首播，故事講述魏大韓（宋承憲飾）是一位極富正義感的政治圈新人，擁有超水準的外表和頭腦，前途無可限量，卻在一次競選失利後，事業亮起紅燈，而自稱是他女兒的18歲少女就和四位毫無血緣關係的兄弟姐妹突然現身，魏大韓的大學學妹鄭秀賢（李善彬飾）偶然搬到對面，他們的人生遭遇巨變，並決定聯手上演一場「偉大的Show」，幫魏大韓重返國會。劇集融合家庭和愛情完素，更添加政治諷刺的情節，逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。



8億點擊有保證 電影感體驗



《他人即地獄》改編自人氣網絡漫畫，累積瀏覽次數超過8億，由李東旭及任時完主演，將於本周六（8月31日）首播，劇集講述夢想成為作家的鄉下少年尹鍾宇（任時完飾），到首爾後入住考試院（即租金低廉、環境狹小，沒有單獨廁所的單人房），卻發現鄰居全是怪人，發生一系列驚悚事件。《他人即地獄》是OCN電視台自《圈套》後，再度推出的「Dramatic Cinema」企劃作品，是以製作電影的方式，融合電視劇的高密度劇情，所以無論是畫面及內容都有信心保證，而劇集更是任時完退伍後首部作品，更值得觀眾期待。香港觀眾可於8月31日起，逢星期六、日深夜到「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。



花美男詐騙集團 養眼古裝劇



由限定男團Wanna One前成員朴志訓、男星金旻載、邊佑錫、徐志焄及女星孔勝妍主演的《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，已落實於下月中開播，劇集講述萬人之上的朝鮮君王（徐志焄飾），為了死守初戀，遇到比女人還漂亮的花美男媒人團「花黨三人幫」（金旻載、朴志訓、邊佑錫），讓他們將「比男人更男人」的潑辣女人（孔勝妍飾），打造成窈窕淑女，並一同展開「朝鮮婚姻介紹所」的詐騙計劃。《花黨》雲集多位小鮮肉，更是朴志訓在成年後首部劇集，引起粉絲關注。《花黨：朝鮮婚姻介紹所》將於9月16日起，每逢一、二深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。



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