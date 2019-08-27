公車開P慰歌迷　家家唱到濕晒

台灣歌手家家即將在台北舉行「House Party在家裡」演唱會，日前家家在網上號召歌迷在中午時間，來到台北街頭參加「午休限定VIP好事派對」，一起乘坐公車，在公車上盡情唱歌狂歡。活動當日歌迷一早到車站等候家家前來，因天氣炎熱，家家見到歌迷在太陽底下曬着等候好心痛，催促歌迷快點上車涼冷氣降溫。



首次在公車上開派邊行車邊唱歌，家家笑說：「我平常多搭捷運，真的好久沒有坐公車，我都不知道現在坐公車票價是多少。」歌迷貼心提醒現在上下公車都要刷卡，家家笑問：「那你們剛剛上來有刷卡嗎？」之後家家在車上唱出新歌《House Party》，即將車上氣氛炒熱，家家還興奮得對面車的乘客揮手打招呼，除唱歌外，又和歌迷玩猜歌遊戲，司儀用手機播放出倒著唱的家家經典歌曲，要大家猜出正確歌名，但連家家都聽得一頭霧水，直問：「這真的是我的歌嗎？」有歌迷笑猜是否「佛經」，笑翻現場，最後家家還是相當專業猜出自己的經典好歌《家家酒》和《填空》。



歌迷的熱情和家家賣力程度，讓車內溫度直升，家家忍不住拿出紙巾抺汗。被問到演唱會有甚麼必備小物，她笑說：「電風扇、水，還有會噴水的電風扇。最重要是我的妝，要像水上芭蕾那樣防水的程度！」



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