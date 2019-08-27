賀歲片放催淚彈　林盛斌做財神五個人服侍

藝人林盛斌（Bob）正身處馬來西亞趕拍攝賀歲片《財神2020》，他表示一改搞笑本色，轉走溫情路線：「喺戲入面我係好窮嘅單親爸爸，遇到財神畀咗法力我之後，變咗好有錢，但同時失去咗好多嘢。依家拍咗一半，情節都好催淚，覺得戲中嘅搞笑橋段只係『甜品』。」



首以男一身份接拍電影的Bob，與台前幕後相處愉快：「大部分工作人員都係年輕人，尤其我同導演好有默契，試過得半頁紙對白，我哋一齊度到變頁幾，加咗啲笑料，等劇情輕鬆啲。」由於馬來西亞人很喜歡在過年期間睇戲，每年賀歲片票房都錄得佳績，Bob直言機會難得，自己會努力演好角色。



由於老婆帶子女到加拿大探親，Bob說：「本來我都諗住抽幾日過去，但因為要趕戲打消咗念頭，惟有等套戲煞科後陪番佢哋玩啦！」戲中Bob會以「財神Look」亮相，幾位工作人員在身邊「侍候」，他於社交網留言：「要五個人去招呼，呢個財神真係寸…」



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