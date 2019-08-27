網紅潛力股！健康女神鍾晴VS鄰家女孩李蔓瑩

近年網絡平台愈嚟愈受重視，其中一班網紅嘅火熱程度分分鐘拍得住唔少明星，除咗為人熟悉嘅「網絡女神」倪晨曦，其實仲有唔少「後起之秀」，某網紅數據分析平台，就按照「影響力指數」嚴選出十大網紅，個個都係「潛力股」！



仙氣腹肌齊備



當中演員代表，就有由名模 Cara G. 師妹轉型做主持同演員嘅鍾晴（Karlie），佢憑無綫節目《3日2夜》中仙氣形象而為人熟悉，Karlie唔單只外表甜美，仲有一副苗條身形，皆因佢熱愛運動，仲不時晒出滑水、游水兼健身照，難怪練出6舊腹肌，身形弗爆，被稱為「健康女神」！



男友視角冇得輸



主持界方面就有李蔓瑩（Renee），佢憑住ViuTV《旅行吊靴鬼 》及做網台主持，火速人氣急升，單喺IG就坐擁14萬5千粉絲人數，外表甜美、充滿鄰家女孩味道嘅佢，不時大晒男友視角圖，真係勁Girlfriendable！佢早前因與同性髮型師Joe有多張親密合照而爆出「She She戀」時，即獲大批粉絲發起「Renee is mine Challenge」，紛紛上載同Renee嘅合照，落力為女神護航！



愛心爆棚紋身師



而模界代表蘇小小絕對唔惹少，佢本名為蘇宜，亦係一位新手紋身師。行日系路線嘅小小喺網上分享嘅相都係以唯美風為主。而佢亦被網民大讚有天使嘅面孔加魔鬼嘅身材，加上佢不時甫出同狗仔嘅相，愛心爆棚，更被封為「犬系女王」！



有料高材生周遊列國



至於「半素人」嘅區倩婷（小倩）其實都相當「有料」，本身係法律系學生嘅佢除咗學歷「有料」，更喺2014年以模特兒身份殺入動漫節，大晒「有料」身材！近年佢成功轉型網紅，主力分享旅行經歷，單單過去一年就已經去勻土耳其、泰國、日本、韓國等地，堪稱「旅遊達人」！



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。