VMA　Taylor勇奪年度音樂錄影帶大獎

MTV音樂錄影帶頒獎禮現正在新澤西州舉行中,獲12項最多提名的美國樂壇天后Taylor Swift不負眾望,獲以表揚MV帶有正面訊息的Video for Good獎之餘,亦力壓同獲12項提名的另一天后Ariana Grande、新人王Billie Eilish以及Jonas Brothers等憑hit歌《You Need To Calm Down》而捧走年度音樂錄影帶大獎!



Taylor在台上領獎之餘亦不忘宣揚平權訊息,而頒獎時發生小插曲。女星Queen Latifah與影星尊特拉華達(John Travolta)宣讀獎項得主時,肥尊拒絕讀信封內的得主,他向Latifah爆粗說:「你應該讀,因為我會讀X錯音並會搞X禍晒。」



雖然Taylor獲年度音樂錄影帶大獎,但另一大獎年度歌曲一項就敗給Miley Cyrus歌手老竇Billy Ray Cyrus與Lil Nas X,他們憑合作的歌曲《Old Town Road (Remix)》而獲獎。此外,天后Cardi B較早時亦憑《Money》獲最佳Hip-Hop音樂錄影帶獎。她在台上笑言多謝在MV中執走她的橙皮紋、肚同屁股的人。