3歲學定做淑女！陳茵媺聚會囡囡坐足2粒鐘

出名感情好嘅陳茵媺（Aimee）、張嘉兒、曹敏莉（Mandy）及戚黛黛早前先聚會為姊妹朱凱婷慶祝生日！尋日佢哋又見面喇，今次就提早為9月初37歲生日嘅Mandy慶生，而上次母女裝登場嘅Aimee亦有帶埋3歲囡囡Camilla出席！



Aimee上載大合照到社交網，笑言：「Mini me sat quite well for 2 hours with nothing to play with and had no idea what we were talking about. （我嘅迷你版好安靜咁坐咗2粒鐘，又冇嘢玩同埋完全唔知我哋講咩！）」而喺聚會嘅最後15分鐘，Camilla就靠Netflix令佢有個好好嘅感覺！Aimee仲話同囡囡講：「要做一個淑女，就係要安靜，同埋畀媽媽同佢嘅好友傾偈！」



網民都話Aimee教得好好，大讚Camilla係「Good girl💕」，而兩人都笑得好似，有個尖尖嘅下巴同埋甜笑嘅笑容，真係餅印一樣呀！



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