3歲學定做淑女！陳茵媺聚會囡囡坐足2粒鐘

出名感情好嘅陳茵媺(Aimee)、張嘉兒、曹敏莉(Mandy)及戚黛黛早前先聚會為姊妹朱凱婷慶祝生日!尋日佢哋又見面喇,今次就提早為9月初37歲生日嘅Mandy慶生,而上次母女裝登場嘅Aimee亦有帶埋3歲囡囡Camilla出席!



Aimee上載大合照到社交網,笑言:「Mini me sat quite well for 2 hours with nothing to play with and had no idea what we were talking about. (我嘅迷你版好安靜咁坐咗2粒鐘,又冇嘢玩同埋完全唔知我哋講咩!)」而喺聚會嘅最後15分鐘,Camilla就靠Netflix令佢有個好好嘅感覺!Aimee仲話同囡囡講:「要做一個淑女,就係要安靜,同埋畀媽媽同佢嘅好友傾偈!」



網民都話Aimee教得好好,大讚Camilla係「Good girl💕」,而兩人都笑得好似,有個尖尖嘅下巴同埋甜笑嘅笑容,真係餅印一樣呀!



