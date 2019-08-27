似足一家四口！張雨綺孖新歡帶龍鳳胎出巡

內地女星張雨綺同前夫袁巴元爆出家暴離婚後，屢傳復合及另有新歡等，早前有內地媒體影到張雨綺同緋聞男友張錢豪夜蒲兼拖住手返男方上海豪宅過夜，疑似戀情曝光！日前又有內地媒體影到張雨綺同張錢豪約會，佢哋仲帶埋張雨綺同前夫嘅一對龍鳳胎出巡，似足一家四口家庭樂！期間張錢豪仲抱住張雨綺囝囝，又幫佢揀衫，十足十好爸爸。而呢件事曝光後，袁巴元就喺微博發文：「張先生，你是張小姐免費給你吃住又買車送錢太高興忘了我對你的警告，恭喜你會收穫我說過的。」似乎意有所指，唔知袁巴元講嘅張先生同張小姐係邊位呢？



此外，張雨綺早前喺一個綜藝節目入面大騷Man爆一面，即使節目組要求佢食蜘蛛同飲「蟲酒」，佢都豪不膽怯直接放入口，相反其他男嘉賓反而飲到嘔！網友都大讚張雨綺勁大膽，仲封佢為「女漢子」添！



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。