【附得獎名單】Taylor與Ariana各獲兩獎打和

今屆MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)已舉行完畢,各個獎項已名花有主!結果,獲12項提名的美國天后Taylor Swift獲年度音樂錄影帶、Video for Good兩個獎。至於同獲12項提名的Ariana Grande亦獲夏日之歌以及年度歌手兩獎,打成平手!不過Ariana因身在法國開騷而缺席頒獎禮。



而另一天后Cardi B亦不負眾望獲最佳Hip Hop音樂錄影帶獎。至於過江龍韓國天團BTS雖然缺席頒獎禮但仍獲最佳組合以及今年新增的最佳K-Pop兩獎。至於其他得獎包括有新人王Billie Eilish、Jonas Brothers以及Shawn Mendes與Camila Cabello等。其中同獲兩獎的Billie因為身在俄羅斯開騷而未能親身到場領獎。





VMA部分得獎名單



年度音樂錄影帶

《You Need to Calm Down》Taylor Swift



年度歌手

Ariana Grande



年度歌曲

《Old Town Road (Remix)》Lil Nas X (ft. Billy Ray Cyrus)



最佳新人

Billie Eilish



最佳合唱音樂錄影帶

《Señorita》Shawn Mendes與Camila Cabello



最佳組合

BTS



最佳K-Pop

《Boy with Luv》BTS (ft.Halsey)



最佳流行音樂錄影帶

《Sucker》Jonas Brothers



最佳Hip Hop音樂錄影帶

《Money》Cardi B



最佳跳舞音樂錄影帶

《Call You Mine》The Chainsmokers, Bebe Rexha



最佳搖滾音樂錄影帶

《High Hopes》Panic! at the Disco



VIDEO FOR GOOD

《You Need to Calm Down》Taylor Swift



音樂錄影帶先鋒獎

Missy Elliott



MTV時裝先驅獎

Marc Jacobs