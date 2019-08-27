【附得獎名單】Taylor與Ariana各獲兩獎打和
今屆MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）已舉行完畢，各個獎項已名花有主！結果，獲12項提名的美國天后Taylor Swift獲年度音樂錄影帶、Video for Good兩個獎。至於同獲12項提名的Ariana Grande亦獲夏日之歌以及年度歌手兩獎，打成平手！不過Ariana因身在法國開騷而缺席頒獎禮。
而另一天后Cardi B亦不負眾望獲最佳Hip Hop音樂錄影帶獎。至於過江龍韓國天團BTS雖然缺席頒獎禮但仍獲最佳組合以及今年新增的最佳K-Pop兩獎。至於其他得獎包括有新人王Billie Eilish、Jonas Brothers以及Shawn Mendes與Camila Cabello等。其中同獲兩獎的Billie因為身在俄羅斯開騷而未能親身到場領獎。
VMA部分得獎名單
年度音樂錄影帶
《You Need to Calm Down》Taylor Swift
年度歌手
Ariana Grande
年度歌曲
《Old Town Road (Remix)》Lil Nas X （ft. Billy Ray Cyrus）
最佳新人
Billie Eilish
最佳合唱音樂錄影帶
《Señorita》Shawn Mendes與Camila Cabello
最佳組合
BTS
最佳K-Pop
《Boy with Luv》BTS （ft.Halsey）
最佳流行音樂錄影帶
《Sucker》Jonas Brothers
最佳Hip Hop音樂錄影帶
《Money》Cardi B
最佳跳舞音樂錄影帶
《Call You Mine》The Chainsmokers, Bebe Rexha
最佳搖滾音樂錄影帶
《High Hopes》Panic! at the Disco
VIDEO FOR GOOD
《You Need to Calm Down》Taylor Swift
音樂錄影帶先鋒獎
Missy Elliott
MTV時裝先驅獎
Marc Jacobs