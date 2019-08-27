【附得獎名單】Taylor與Ariana各獲兩獎打和

2019年08月27日 11:11
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    Taylor與Ariana各獲兩獎，打和！

    今屆MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）已舉行完畢，各個獎項已名花有主！結果，獲12項提名的美國天后Taylor Swift獲年度音樂錄影帶、Video for Good兩個獎。至於同獲12項提名的Ariana Grande亦獲夏日之歌以及年度歌手兩獎，打成平手！不過Ariana因身在法國開騷而缺席頒獎禮。

    而另一天后Cardi B亦不負眾望獲最佳Hip Hop音樂錄影帶獎。至於過江龍韓國天團BTS雖然缺席頒獎禮但仍獲最佳組合以及今年新增的最佳K-Pop兩獎。至於其他得獎包括有新人王Billie Eilish、Jonas Brothers以及Shawn Mendes與Camila Cabello等。其中同獲兩獎的Billie因為身在俄羅斯開騷而未能親身到場領獎。


    VMA部分得獎名單

    年度音樂錄影帶
    《You Need to Calm Down》Taylor Swift

    年度歌手
    Ariana Grande

    年度歌曲
    《Old Town Road (Remix)》Lil Nas X （ft. Billy Ray Cyrus）

    最佳新人
    Billie Eilish

    最佳合唱音樂錄影帶
    《Señorita》Shawn Mendes與Camila Cabello

    最佳組合
    BTS

    最佳K-Pop
    《Boy with Luv》BTS （ft.Halsey）

    最佳流行音樂錄影帶
    《Sucker》Jonas Brothers

    最佳Hip Hop音樂錄影帶
    《Money》Cardi B

    最佳跳舞音樂錄影帶
    《Call You Mine》The Chainsmokers, Bebe Rexha

    最佳搖滾音樂錄影帶
    《High Hopes》Panic! at the Disco

    VIDEO FOR GOOD
    《You Need to Calm Down》Taylor Swift

    音樂錄影帶先鋒獎
    Missy Elliott

    MTV時裝先驅獎
    Marc Jacobs