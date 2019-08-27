仔女竟然勁期待返學！吳尊到底係點做到？

有「汶萊王子」之稱嘅男星吳尊早前趁暑假帶埋阿女Nei Nei同囝囝Max去澳洲滑雪，之後仲轉戰新加坡同陽光玩遊戲，相信一對仔女都玩得相當盡興！不過開心嘅時刻過得特別快，又到咗開學嘅時候喇！今日吳尊就分享咗帶一對仔女返學嘅相，留言：「開學啦...NeiNei和Max一早就爬起来...又興奮又緊張又不想遲到😂祝他倆有個很棒的一年👍💪🙌Happy Schooling😘😘😘」 ​​​​



見相入面NeiNei同Max都笑容燦爛，睇嚟真係好鍾意返學，搞到網友都好好奇，留言問：「怎麼做到這麼期待上學的？」吳尊就回覆：「跟我一起唱...朋友一生一起走，學校的日子要珍惜，一起笑，一起學，一起玩，一起愛😍」仲有網友搞笑話Max個笑容好似有少少假喎，仲話佢係「假笑Boy」！而吳尊亦幽默回應：「假笑王子是想讓你們知道他牙齒都長出来了😬」



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。