拍拖會變身哲學家！陳凱詠慘被出軌都唔知

環球新人陳凱詠（Jace）現身電台宣傳第二首主打歌《想正常》，亦是《想突然》的二部曲：「《想突然》係講兩個人關係好Sweet，而新歌就講到關係出現摩擦，其實係可以放鬆啲退後一步，唔好刻意去諗啲問題。」自稱單身的Jace，自爆之前拍拖都會成日變身做哲學家：「會諗啲冇答案嘅嘢，咩都諗，例如會諗咩叫愛、點樣相處。（唔係諗男方出軌？）呢樣反而真係冇諗，因為我好信任對方，過分相信到係試過被出軌都唔知，分手嗰刻都覺得係自己錯，直到見到佢拖住另一個女仔出街先信，好Hurt！」



唔想咁快定型



講到《想正常》是首快歌，讓有舞蹈底子的Jace可大顯身手，但她笑言對邊唱邊跳沒太大自信：「平時跳舞都慣咗好大力，依家就要加強練習。（想做跳唱歌手？）我鍾意跳舞，但唔想咁快定型，始終自己都太新，想試多啲。」續指最近正趕拍ViuTV的處境喜劇《娛樂風雲》，更為該劇獻唱主題曲。



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