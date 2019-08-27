有圖有真相！羅家英打靚女Pat Pat

藝人羅家英參與ViuTV節目《臺灣文西Only You》拍攝，遊走半個台灣，期間一邊「識女仔」，一邊走訪各個旅遊熱點、情侶約會聖地，感受在台灣情場馳騁的快活。



最新一集中他與女嘉賓張若錡到墾丁挑戰不同水上活動。跟教練學習簡單的划獨木舟技巧後，他們便進行獨木舟比賽，以最短時間繞過水上障礙物的一人為勝出。比賽開始前家英哥作最後練習，卻因划得太起勁而不慎撞倒兩名泳客，雖然家英哥連番向泳客道歉，但也被教練訓話了幾句。



比賽戰況激烈，家英哥最終勝出，而張若錡包尾，要接受「打pat pat」懲罰。懲罰由家英哥「動手」，家英哥輕輕打了張若錡pat pat一下。玩了一整天，家英哥才發現張若錡原來是香港人，懂得聽廣東話，而張若錡笑言聽到不少秘密，更爆料指家英哥私下抱怨老婆汪明荃很惡，見慣風浪的家英哥淡定回應：「佢惡？係人都知㗎啦！」



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