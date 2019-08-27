京都縱火案　《涼宮春日》總作畫監督池田晶子身亡

日本京都動畫製作公司設在京都伏見區的工作室，7月18日遭人淋汽油縱火，導致35人死亡及34人受傷，未受傷的僅有1人，遇難者和傷者中有8成是20至30多歲的年輕人。之前已公布10名遇難者身份，案件發生一個多月後，京都警方今日公布其餘25名遇難者的身份，其中有人氣動畫《涼宮春日的憂鬱》總作畫監督兼京都動畫董事池田晶子（原名寺脇晶子），終年44歲。



池田晶子於代代木動畫學院畢業，1996年加入京都動畫，最初擔任動畫師。他參與過無數動畫作品，其中有《哆啦A夢》（1979年版）等。2000年因擔任《犬夜叉》（第3集開始）擔任各集的作畫監督而受到注目。2006年參與《涼宮春日的憂鬱》製作，第一次擔任人物設定和總作畫監督。2015年起擔任《奏響吧！上低音號》電視動畫版和電影版的人物設定和總作畫監督。



除了池田晶子之外，《蠟筆小新》動畫導演武本康弘、《MUNTO》動畫導演木上益治、《聲之形》總作畫導演西屋太志、《涼宮春日的憂鬱》彩色設計石田奈央美等，都在縱火案中遇難。



