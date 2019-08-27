宣美騎男舞者回歸　X1懶理造假爭議出道硬撼

韓國選秀節目《Produce X 101》（PDX101）出身的韓國限定男團X1今日正式出道，11子率先於下午舉行記者會，擔任隊長的韓勝宇率隊友現身，並展示組合的招牌手勢打招呼。



談及節目涉造假而惹起爭議，隊長韓勝宇表示：「因為排練行程緊密，沒過多時間去了解節目涉造假爭議的情況，但比起負擔感，更想報答粉絲的支持，為了報答所有愛我們的人，我們也很努力去準備今次這張唱碟，將展現更好的面貌，希望可以透過這張唱碟讓大家忘記（節目造假）那部分。」



組合將於今日推出首張迷你專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》，並會於今晚舉行出道Showcase。他們又許下公約，若然主打曲《FLASH》捧冠，11子將會紮蘋果頭一起跳唱出道曲。



不過，作為Wanna One師弟團的X1於今日出道，卻撞正前輩宣美相隔近一年回歸樂壇，她同樣於今日舉行回歸Showcase，並晒腿騎在男舞蹈員身上演繹新曲《LALALAY》。她自爆去年體重維持在83.6磅左右，為了世界巡唱而特地增磅17.6磅。

