仲有心有力！黎諾懿食中藥求女：係身體弱啲

藝人黎諾懿為新綜藝節目做主持及進行首集錄影，對於被拍到睇中藥及拜神，用盡奇招追女，他謂：「都係嗰句啦，用盡側邊方法啦，人工去造B女就一定唔會，所以睇下有冇其他方法令個女誕生啦，喺人工與非人工中間盡下力啦。」



郭晉安教生女秘方



他稱現時食中藥試試，但郭晉安有教他吃牛肉，令人體多酸性，奈何他不吃牛。有指你針灸壯陽？他即強調：「壯陽方面我就冇問題嘅，都係有心有力，係身體弱啲，但就唔使壯嘅！」要進補？他又謂：進補唔得，進補就變生仔。（為咗生女食牛？）咁又唔會，之前都講過去完馬來西亞拍嘢之後，可能食蝦同榴槤太多，身體尿酸高咗，咁酸度高，即身體代表砸砸地。」



他謂不一定要生女，添多個仔都可以。可會要太太以防萬一，去做定「雪卵」？他謂：「唔使嘛，如果咁同老婆提出，我怕返唔到屋企，以為我身體有乜事。」



《BB來了2》等消息



另外，講到李佳芯（Ali）被踢出《BB來了2》？他稱都在等消息：「之前係因要放期等Ali拍咗《踩過界2》，所以當時收到係明年2月先拍《B》，但依家又有傳聞出咗嚟，所以我都係等再開會先知，亦等Ali拍埋《愛美麗》我先夠膽搵佢。（如果冇Ali唔夠原汁原味？）一定係，《BB來了2》係同佢第一部合作仲成為好朋友，亦係第一次合作，所以係好重要，咁最完美當然係可以原班人馬，所以都係等消息，記得拍《BB來了》阿仔就出世，如果到時有第二個應該會更加攰，變咗喪屍。」



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