迪士尼博覽會D23日前舉行完畢,場館內掛了多部漫威(Marvel)超級英雄新片以及劇集的概念海報。其中包括史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)揹飛的外傳《黑寡婦》(Black Widow),黑寡婦新造型首曝光!



此外,幻視與紅女巫合演的外傳劇集《WandaVision》以及飛隼與寒冬戰士外傳劇集《The Falcon And The Winter Soldier 》海報亦相繼曝光。其中長毛寒冬戰士將短髮剪短。《黑》將於來年5月1日上映,而《The Falcon And The Winter Soldier》就於來年秋季Disney+ 首播,至於《WandaVision》就會於2021年2月接力播映。