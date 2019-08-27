琦琦遇上鍾楚紅　網民大讚：一樣省鏡

名琦琦早前因丈夫任達華在內地出席活動時，被人以刀刺傷入院動手術，令她擔心不已。事隔一段時間，丈夫傷勢逐漸好轉亦令她放下心頭大石，近日她亦開始出席活動。日前，琦琦出席一個香水活動時遇到大美人鍾楚紅，二人一見如故並拍照留念。琦琦將相片上載到社交網，見二人笑容燦爛表現老友，網友讚二人同樣「省鏡」。原來琦琦一直視紅姑為偶像，見偶像大感開心，雞啄唔斷，琦琦說：「好好笑，大會問我哋鍾意乜嘢香味，我哋竟然鍾意同一個組合，鍾意檸檬同埋玫瑰。我哋耐不耐都會見面傾偈，呢排忙啲至耐冇見，我覺得佢個人好真、好有愛心，係一個好崇尚自然嘅美女，我仲問佢點解狀況咁好咁fit，問佢係咪成日跑步。」



另外，琦琦早前以多個不同的造型，為香港陀飛輪品牌萬希泉的腕表拍攝宣傳照，見她穿上紅色Deep V裙，大騷其弗爆身形，並配上「齊陰」劉海凸顯出型格。另外她再換上All Back造型，配上銀色珠片外套及紅色套裝，凸顯個性。公司創辦人及總裁沈慧林（William）亦專誠前來探班。對於再次設計腕表，琦琦表示感到不少壓力。由於今次以宣揚愛為構念，她表示無論對待家人、朋友，還是情人都需要「愛」。品牌稍後會在上海舉行發布會，届時任達華亦會出席支持愛妻。



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