合作開騷！蔣嘉瑩畀小師妹施匡翹100分

歌手蔣嘉瑩（Vivian）早前跟同公司師妹施匡翹（Zaina）合作翻唱Vivian的首本名曲、電視劇《我和殭屍有個約會II》的主題曲《假如真的再有約會》，今晚兩人在尖沙咀舉行小型音樂會，Zania表示今次首度唱現場，心情緊張：「師姐對我好好，喺音樂上幫我好多，我哋之前為合唱歌錄音嘅時候，我怕自己感情唔夠，佢都畀咗好多意見我。（今晚擔唔擔心失手？）希望唔會，我練習咗好多次，錄音時都不停練習。」Vivian亦大讚小師妹，畀足一百分對方：「我哋合唱嘅時候，我冇將佢同原唱比較，因為每個人都有唔同演繹風格同感情，女女合唱有新鮮感。監製幫首歌重新編曲，感覺好soft，有唔同新景象。」問到Zania有否看過《我和殭屍有個約會》，她笑言：「有睇，我係睇重播，好鍾意首歌，所以有機會合唱感覺好驚訝，不過錄音唔可以一齊錄，因為佢好忙，經常周圍飛。」



再次重返樂壇Vivian就笑指自己簽唱片公司比Zania遲，所以自己才是師妹，又謂：「我今次再重唱呢首歌嘅時候，有人同我講我細細個就聽你唱呢首歌，但原來佢年紀大過我，咁其實我當年唱呢首歌嘅時候都只係得16歲，我都係細細個嘅時候唱。（會唔會有新歌？ ）會同公司有啲合作，完成今晚個音樂會先，睇吓有冇觀眾掛住我，如果大家掛住我，會有機會。（今晚唱現場會唔會緊張？）都會緊張，之前幾日仲話唔識緊張，因為我要周圍飛去工作，又要照顧我個老公同小朋友，忙到冇時間緊張，但今日我同同事講終於覺得緊張。」



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