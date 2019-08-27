開班授徒使費大　吳浩康豪擲30萬買音響

歌手吳浩康（Deep）出席live演唱活動，順道宣傳新歌《船頭尺》，他稱歌曲構思來自當年電影《秋天的童話》，MV更特別請來該部電影的導演張婉婷及師姐何嘉莉來參與演出。講到嘉莉「出山」為他拍MV，他謂：「佢係我師姐嚟㗎！佢由夜晚8點拍到第二日中午，之後就返屋企湊小朋友，見到佢真人，完全睇唔出佢係3個小朋友嘅媽媽，真係睇唔出，Keep得好好。」嘉莉是友情價幫手？他笑言：「冇咩價㗎，係感情價，仗義客串。（將來嘉莉要幫手義不容辭？）當然啦，只要用得着小弟，絕對冇問題，教佢小朋友唱歌、彈結他都得。」



Deep稱本身都有開堂教唱歌，更計劃開設「唱歌加彈結他」的課程：「其實6月開始已為小朋友嘅暑期班準備，暑假後就係成人班，所以都整緊一間小型錄音室，為咗呢個錄音室呢排變咗購物狂，係咁買音響都花咗30萬。（有投資先有大回報？）都係㗎，不過係吃力，亦都有壓力嘅。」Deep稱下半年將集中在音樂上，劇集拍攝就留待明年。



問到有否羨慕關智斌（Kenny）開紅館演唱會？他謂：「羨慕呀，但Kenny都好唔容易嘅，佢由出道唱歌到去拍劇，再返嚟唱歌，佢係冇放棄過，堅持到依家終可以捉緊機會，自己都會好好學習，所以當我準備好都會搞得成嘅。」



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