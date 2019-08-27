【潮魅】Ricky Kwok醒你　格仔潮迎秋冬

夏日熱辣辣，但已是為轉季做好準備的時間，睇定時裝趨勢迎接秋冬！星級造型師郭慶彬（Ricky Kwok）為讀者推介格紋是今季不可或缺的元素，他說：「喺Fashion Week睇到好多大褸、手袋、鞋或者裙，所有搭配方式都運用咗唔同格仔圖案，以Full look on tone手法去配襯，我覺得好美、好特別。」他亦建議運用同一個色調去搭配，就是最Perfect的穿搭！



格紋，可謂歷久不衰的元素，今季各式風格的格紋躍然布上，當中意大利品牌Max&Co.和 Weekend Max Mara以同一元素呈現不同風格，Max&Co.秋冬系列注入如幾何、拼色等經典元素的格紋，而在配色上採用全新充滿活力的鮮艷顏色，讓看似平平無奇格紋圖案成為造型的亮點。而一向主打簡約風格的Weekend Max Mara，今季在多款中性的西裝外套的設計上注入古典味，能隨意打造不同的優雅造型。



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