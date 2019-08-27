香港第一人！莫文蔚恩施開騷土家族女孩上身

歌手莫文蔚（Karen）再創紀錄，上周六在湖北省恩施市舉行「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，成為首位在當地開騷的香港歌手，雖然當晚下大雨，但無損在場兩萬歌迷的熱情，她感激說：「我相信一見鍾情！想不到我們首次相遇的情景，是一個浪漫的雨夜。全場還陪我一起dancing in the rain！我看到的全部都是真愛啊！恩施，你們最絕了！」



恩施來到風景聞名，她當然不會錯過遊山玩水的機會，先後去了恩施大峽谷和土司城「打卡」，美麗風光令她留下深刻和難忘印象，故在舞台上也忍不住大讚恩施有三絕：「風景好看、土豆（薯仔）好吃、人好熱情！」，還表示望有第二次、第三次再回恩施的機會，她又說：「這是我第一次來恩施，非常榮幸成為首位在這裏舉辦演唱會的歌手，我深深愛上這個地方。幾天來，我去了大峽谷、土司城、梭布埡石林、獅子關還有女兒城等旅遊勝地，蔚為奇觀的大自然風光真的是非常壯觀，不過在我心目中最壯觀的場面，就是前晚冒雨來看演唱會的每一位觀眾，你們真的徹底打動了我！」她又穿上整套土家族的盛裝服飾，化身最美麗的土家族女孩。



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