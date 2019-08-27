聽日72歲生日！汪明荃「點燈」賞賜男藝人

藝人汪明荃（阿姐）現身電視城為其主持的綜藝節目《娛樂大家》錄影，因明日（28日）是她的72歲生日，眾藝人於影完大合照後為她送上Surprise，推出巨型大蛋糕，陳家樂、森美、黎諾懿、張穎康、陸浩明、丁子朗等，齊齊嘟嘴扮錫壽星，只得蘇永康堅獻吻，氹得阿姐眉開眼笑！阿姐更即刻「點燈」賜Cream予每位男藝人，場面爆笑！



講到明日牛一，阿姐指除了契女請食飯外，都沒有特別慶祝活動：「日日都忙排粵劇，但都食咗幾個生日蛋糕。（老公羅家英有送禮物？）冇，家英哥唔會特別為生日而買禮物，平時有咩需要都會買，都老夫老妻唔會Surprise。」問到可有睇家英哥主持的ViuTV節目《臺灣文西Only You》？她表示：「尋晚睇咗少少，佢自己話要睇。（有睇到佢之前打美女Patpat？）我唔知喎！劇情需要咋？你問佢啦！（要備案？）唔使，冇咩需要，咁大年紀同後生女一齊拍嘢都係搞笑啫，呢個節目係佢啱啱做完手術休息咗好少時間就去拍，都有叫佢唔好去，但佢話應承咗要拍，有時接Job就係咁，係辛苦啲，但佢好開心啦，依家啲合作全部都係後生靚女。佢依家都好忙，如果抽到時間都想佢陪我排戲。」



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