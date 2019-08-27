幫圈中人搭路馬國定居　莊思敏變移民顧問

藝人莊思敏在社交網發文：「好多人問我關於移民馬來西亞嘅問題，不如你whatsapp我啦！」事後她受訪時表示可能受近日香港社會事件影響，身邊不少朋友向她詢問移居馬來西亞的事宜，直言已幫了十多名友人，當中有圈中人，但她很口密拒透露對方身份：「邊個就唔講啦！我啱啱尋日喺馬拉返嚟，去咗馬騮山，本來真係有個朋友想跟我過去走一趟，不過佢臨時去唔到。」她說主要幫朋友介紹樓盤和學校，對於自己恍如變身中介代理，她笑說幫朋友不收分文，又表示：「去我間餐廳請番我食飯就得喇，餐廳生意難做呀！」



問到會否認真考慮轉行做移民中介代理？她直認有想過：「有諗過變成生意㗎！但要好多時間，諗吓先。因為我識馬拉朋友係做發展商，搵我嘅朋友有啲想投資，有啲想要第二家園，有啲諗小朋友讀書問題，我會因應佢哋唔同需要幫佢哋揀啲好地方，不過幫朋友好大壓力，我通常會介紹啲可信嘅人畀佢哋，等佢哋直接聯絡，我就唔再跟進。」



她指朋友的問題大多很有趣：「因為馬拉好多不同人種居住，包括華人、馬拉人、外國人同韓國人，唔知點解朋友偏向揀韓國人聚區嘅地區多；有個朋友移民諗埋屋企啲貓狗，會擔心，所以問定狗隻過去住會唔會適應，好好笑。」



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