唔為結婚而結婚　姚子羚對愛情仍抱希望

藝人姚子羚在劇集《包青天再起風雲》中與譚俊彥有段淒美故事，弱質纖纖的她份外惹人關注感情生活。子羚與的士車行太子爺鄭子邦三年情告終後，年中因「床照」意外揭露與夜場老闆Raymond拍拖，不過卻捲入「小三」疑雲，後來子羚作出澄清，並宣告情已逝，再次回到單身。工作未停過的子羚，對感情卻抱着佛係隨緣態度，子羚說：「結婚生仔每個女人都會諗，但冇得強求，唔會因為想結婚而去搵個人去結婚，亦唔會想因為想生小朋友而去搵個男人去同我生，係希望同愛嘅人有個完整家庭，先會想有小朋友。」



雖然情路幾經波折，但子羚也未有被嚇怕，依然渴望有一段簡單愛情，也不怕再付出真心。現年38歲的子羚直言現時搵對象會以終身伴侶為目標，希望白頭到老，她說：「我會覺得做人係要付出個心，如果每識一個人都抱住懷疑，呢段關係一定好辛苦，佢亦都可能唔係同你同步嘅人，喺埋一齊自然要互相信任，一路以嚟我都負出真心，姚子羚好簡單，亦渴望一段好簡單嘅感情。」不過，近年工作上子羚實在忙過不停，加上又要花心力處理感情問題，早前向公司申請放假休息，讓身心重新Reboot。



她更大讚譚俊彥是無綫數一數二喊得的男演員，淚水源源不絕，她說：「我細個係點都唔會喊，反而人大咗識得釋放自己，開心就笑，唔開心就喊，唔會隱藏，所以拍戲一入咗戲就好自然喊到。」



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