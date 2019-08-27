揭陳家樂係玩家　林夏薇：我救咗佢兩次

藝人陳家樂、林夏薇（薇薇）今日齊齊現身將軍澳電視城錄影綜藝節目《娛樂大家》，提到是《逆緣》Re-U，家樂笑話：「我哋太夾，之前有一齊去玩Do姐（鄭裕玲）嗰遊戲節目，贏咗差唔多一萬蚊，即刻被監製垂青，挑戰埋阿姐（汪明荃）呢個節目。」



講到玩遊戲，家樂認叻話最醒，但不忘都讚薇薇直覺準，薇薇即刻爆料：「啱啱試玩先發現佢係豬隊友！我救咗佢兩次，仲反指我係兇手！」家樂笑住解畫：「係陰謀！我哋扮唔啱，等陣啲敵人就會放鬆，就可以贏錢。」二人還互相提點要醒少少，認真笑爆嘴！問到家樂為何最叻玩遊戲？他自認有唔服輸性格，身旁的薇薇聞言唔覺意一爆再爆：「佢係玩家！」她衝口而出後發現唔對路修正：「我指係遊戲王，哈哈！」家樂無奈笑話：「話我玩家，咁都畀你入一入！」問到薇薇是否拍戲期間發現家樂是「玩家」？她即封口扮傻：「唔知呀！我等陣同佢同隊，要小心啲講嘢。」家樂「投訴」：「佢成日都恰我！」



早前有指薇薇有意加入樂壇，她澄清：「我係鍾意唱歌啫！」家樂聽見即笑對方：「佢唱歌冇可能！曾經我哋想一齊合唱劇集主題曲，但監製一聽到我哋啲歌聲，之後冇下文就知咩事啦！但你OK嘅！」薇薇續言：「拍戲同唱歌相比，我鍾意拍戲多啲，有機會都想多啲嘗試，之前都有上《流行經典50年》，有時得閒登吓台都好開心。」



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