陳家樂出冧功！岑日珈暈浪講嘢亂晒龍

「獨身男神」陳家樂和岑日珈（Angie）早已Friend底，曾經跟同一位老師學演戲，相隔多年首度在靈異電影《綁靈》結片緣。回想當年一齊上堂，Angie稱當年未夠20歲：「我嗰時好怕醜架，佢又咁靚仔，好緊張。」家樂笑謂：「我哋係學喜劇訓練，佢好怕醜做搞笑戲時，大家都唔識畀反應，因為唔明佢演乜。之後再見番就係拍呢套戲，變咗肥妹仔又多嘢講，依家瘦番，少女中帶女人味。」被男神一讚，Angie頓時暈大浪兼胡言亂語：「咁你鍾唔鍾意？」家樂則處變不驚笑回：「觀眾鍾意就得，哈哈哈。」問Angie向家樂示愛？她謂：「係呀，乘機囉，我平時好怕醜，佢紅咗好多，要黐佢人氣。」



家樂掛嘢過濾污穢嘢



到泰國拍鬼片，家樂自言性格屬大膽，雖然在荒廢學校取景，他都會周圍走走。有帶平安符護身？家樂笑笑口謂：「我有帶啲嘢掛喺身，就係迷你空氣清新機，真係用嚟清『污穢嘢』，我係容易腸胃炎同鼻敏感。」但這個「護身符」卻令家樂捱鬧：「因為夾住喺身，有次埋位唔記得除，拍完先發覺，要補拍番，導演嬲到癲，喺一分鐘內爆咗80個粗口，咁自己係抵鬧嘅。」



Angie最想演情侶



而Angie則在酒店遇上靈異事件，有晚隔壁傳來嘈雜聲，最恐怖是隔壁房間是沒人入住：「嗰刻真係驚，驚到叫咗媽咪飛過嚟陪我，我先至安心啲，仲可以煲湯我飲。」問可有請家樂飲湯？Angie謂：「嗰時我怕醜，又第一次合作，就算我對人有意思，人哋都未必有意思。（家樂當時應該有女朋友！）係咩！係咩！」家樂尷尬說：「都係講番套戲啦。」票房好，可想開拍續集？Angie說：「我好想呀！（演女鬼喎？）都想架，可能上次導演嫌我太肥，邊有咁肥嘅鬼，希望下次有機會啦！」但隨即她爆出心入面一句：「其實我最想可以同家樂演情侶囉。」看來Angie完全被男神迷倒。



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