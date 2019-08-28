女友多到數唔清！黃旭熙與同學玩一王兩后

繼王嘉爾揚威內地後，另一港產小鮮肉黃旭熙（Lucas）同樣在內地發展得有聲有色，不過人紅是非多，走紅後即被網民爆出黑歷史，更有大量以往與女性的親密合照流出，可見他中學時期異性緣勁旺！



近年不少香港藝人積極進軍內地市場，包括王嘉爾、陳偉霆等，而年僅20歲的韓團NCT香港籍成員黃旭熙，早前單獨亮相人氣內地綜藝節目《奔跑吧》，在節目中大晒港普而經常鬧出笑話，人氣因而急升。他於2015年參加SM事務所在港舉辦的全球選秀，成為旗下練習生，去年以韓團EXO的同門師弟組合NCT身份在韓國出道。



有網民隨即大起底，中泰混血兒的Lucas在港土生土長，赴韓前曾就讀位於沙田的中學，讀書時期練得一身肌肉，加上外貌出眾，其個人社交網帳戶一度擁有逾萬名追蹤者，明顯是校內風頭躉！不過有網民指他的鼻形較以前立體，被質疑有整容之嫌，但也有粉絲認為只是化妝效果。



前女友曾宣示主權



現時風靡亞洲萬千少女心的Lucas，中學時期的異性緣也不容小覷。網上流出多張疑似他與前女友的親密照，其中一張更同時獲兩名女同學獻吻。Lucas出道成為韓星後，有網民發現其前女友曾在網上拍短片「宣示主權」，大批粉絲紛紛到女方社交網留言，她亦逐一回覆，表示替對方開心，但又指二人已再沒聯絡。此外，據指Lucas出道前已是一位韓迷，2015年曾出席韓國女星金所炫在港舉辦的粉絲見面會，當時他以小粉絲身份上台送禮物及索簽名。



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