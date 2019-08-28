高人指點！張智霖𢱑靚靚養貓求扑中個女

男神張智霖（Chilam）48歲牛一與太太袁詠儀（靚靚）玩「床上直播」，期間他恍如小孩向母親討糖吃，無限loop要求靚靚御准他養貓。



翻查記錄，原來當年曾有高人指點Chilam夫婦，如果想追B女成功，養貓絕對有幫助，當時靚靚受訪更笑言：「Chilam半夜三更喺外國打返嚟畀我，話有咁嘅報道叫我去睇，其實我老公不嬲都好想養貓，而我又好想生女，所以即刻搵人打畀師傅，師傅話公仔貓其實都得嘅。」如此推說，Chilam想養貓都係用心良苦。



Chilam事後接受東網訪問，提到養貓願望，他繼續鍥而不捨說：「我真係好想養貓，我唔係自私呀，係想幫兩隻狗搵多個玩伴啫。其實以前我都送過貓畀當時好想養貓嘅靚靚，點知依家輪到我想養，總之我會繼續去搵屬於自己嘅貓。（養唔成同靚靚追個女？）呢啲順其自然啦！」他又笑言想養貓多過養人。開生日如何慶祝？他說：「放工會同啲朋友去私人會所食飯，你哋（記者）一定發現唔到，哈哈﹗」



另外，Chilam與靚靚日前撇下囝囝張慕童，駕車拍拖外出食晚飯，不過當時正值晚飯時間空餘車位不多，駕駛四驅車的Chilam獲職員安排停泊一個狹窄車位，雖然他駕駛技術不俗，但亦要坐在旁邊的靚靚幫手睇位，其後二人離開停車場，十指緊扣步往附近大廈上樓撐枱腳，發現記者在場亦大方打招呼。



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